Un muerto y siete heridos en accidente en Linaca, Choluteca

Tegucigalpa– Un accidente vial cobró la vida de una menor, mientras que otras siete personas resultaron heridas en la aldea de Linaca, en el municipio de Choluteca, sur de Honduras.

El conductor del vehículo identificado como Santiago Gáleas resultó con heridas y fue trasladado al hospital Regional del Sur junto a otras cuatro personas.

En el lugar del accidente, falleció una menor de 10 años quien es la víctima mortal del accidente vial.

Mientras que otros dos heridos son trasladados a la capital hondureña debido a la gravedad de las heridas.

Las personas se trasladaban en un vehículo paila el cual presentó desperfectos mecánicos.

Todas las personas heridas son miembros de una misma familia.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR