Un muerto y dos sobrevivientes en nuevo ataque de EEUU contra embarcación en el Pacífico

Washington- El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes que llevó a cabo una operación militar en el océano Pacífico oriental contra una nueva embarcación presuntamente vinculada a organizaciones del narcotráfico, en la que murió una persona y otras dos sobrevivieron.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Lanza del Sur’, que Estados Unidos ejecuta en aguas internacionales de hace 10 meses.

De acuerdo con la información oficial, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante la operación, descrita por el Comando Sur como un «ataque cinético letal», una persona murió, mientras que otras dos sobrevivieron al incidente.

Con el ataque de este martes, la ofensiva suma al menos 63 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur.

La campaña ha sido objeto de escrutinio en Washington y, en mayo, la oficina del inspector general del Pentágono abrió una evaluación para determinar si el Comando Sur siguió los protocolos de selección de objetivos durante estas operaciones, que han dejado la mayoría de las víctimas en aguas del Pacífico oriental. EFE/lb