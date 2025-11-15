Un muerto y dos heridos en tiroteo en centro nocturno en Sabá, Colón

Tegucigalpa – Una persona falleció y dos resultaron heridas en un tiroteo en el sector de La Pava en el municipio de Sabá en el departamento de Colón, Caribe hondureño.

La víctima respondía al nombre de Dionis Elvir, conocido con el alias de “El Chele”.

Se informó que la balacera se registró en horas de la madrugada del sábado en un centro nocturno, donde el ahora occiso recibió un disparo en la cabeza.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fiscales del Ministerio Público y personal de Medicina Forense se apersonaron en la escena del crimen para realizar las primeras pesquisas.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG