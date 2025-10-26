Un muerto y diez heridos deja volcamiento de “rapidito” en Cofradía, Cortés

San Pedro Sula– Una persona muerta y diez heridos dejó como saldo el volcamiento de un bus “rapidito” en Cofradía, Cortés, norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Jonathan Reyes de 29 años quien era el conductor de la unidad de transporte.

Mientras que al menos 10 pasajeros resultaron heridos y trasladados a un centro asistencial.

Testigos señalaron que han sido varios los incidentes viales que se reportan en esa zona conocida como “Los Chorritos” en Cofradía, Cortés.

Todo parece indicar que un problema con los frenos habría sido el causante del accidente.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de mil 500 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR