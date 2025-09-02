Un muerto y cinco heridos deja accidente vial en Trojes, El Paraíso

Tegucigalpa- Un hombre perdió la vida y otras cinco resultaron heridas en un accidente vial registrado en el municipio de Trojes, El Paraíso, oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Juan Vallecillo.

Mientras que las personas heridas fueron trasladadas al hospital Gabriela Alvarado de Danlí.

Datos preliminares indican que las personas se trasladaban en un vehículo que presentó desperfectos mecánicos lo que provocó que se salieran de la calzada y volcaran.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Más de mil 200 personas han perdido la vida en accidentes viales en Honduras en este presente año. IR