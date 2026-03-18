Un muerto y 10 heridos en accidente vial registrado en Santa Bárbara

Tegucigalpa-Una persona muerta y 10 heridos dejó como saldo un accidente de tránsito que se registró en la carretera de Occidente, entre San Marcos y La Flecha, en Santa Bárbara.

De acuerdo con la información preliminar, todas las víctimas son originarias del departamento de Copán.

La persona que perdió la vida es del sexo femenino cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue de Copán.

Mientras que las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial.

El accidente se produjo a altas horas de la noche del martes en esa zona occidental del país.

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