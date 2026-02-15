Un muerto, un desaparecido y tres heridos en emboscada en Azacualpa, Santa Bárbara

Tegucigalpa – Una persona muerta, otra desaparecida y tres heridos dejó como saldo una emboscada en Azacualpa, Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Fernando Lemus Amaya.

Datos preliminares indican que las personas que se transportaban en el vehículo emboscado se dirigían hacia Pinalejo cuando recibieron el ataque criminal.

Según se indicó en el vehículo se transportaban cinco personas, el conductor del mismo se encuentra desaparecido, indicaron familiares de la víctima.

Entre los heridos hay una mujer y otros dos jóvenes quienes se encuentran recibiendo asistencia médica en un hospital sampedrano. IR