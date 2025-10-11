Dos muertos, derrumbes y calles convertidas en ríos dejan lluvias en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Dos menores perdieron la vida tras ser arrastrados por una quebrada, las lluvias han dejado luto, dolor y destrucción en la capital hondureña, donde las calles se han convertido en ríos y la saturación del suelo deja derrumbes y árboles caídos en varios sectores.

–Alrededor de 89 afectados en 77 incidencias en una sola noche, reportan bomberos.

Los derrumbes se registran en el sector de la colonia 21 de Febrero, el Pedregal, José Arturo Duarte, en la salida al oriente y sur del país.

Hasta el momento son innumerables las afectaciones que se reportan en la capital hondureña tras fuertes tormentas que se registraron el jueves y viernes.

Ante los daños, el alcalde capitalino, Jorge Aldana ha declarado alerta amarilla en el Distrito Central y alerta roja para las colonias de las riberas de los ríos.

Dos menores

Uno de los dos menores arrastrados por una fuerte correntada de agua en la Cantarero López fue encontrado en el sector de la Primera de Diciembre.

Según se informó el cuerpo del menor fue encontrado en un muro del sector de la Primero de Diciembre.

Los infantes fueron identificados como Josué Isaí Herreras Fúnez de 12 años y Dylan Andrés Carías Fúnez de 8.

Las labores de los socorristas continúan en la zona para dar con el paradero del otro menor desaparecido.

El otro cuerpo fue encontrado en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

Derrumbes afectan viviendas

Varias viviendas están a punto de colapsar producto de un derrumbe que afecta las mismas por lo que las familias fueron desalojadas del lugar.

El derrumbe conjugado con la falla que se ha activado en la zona ha provocado el temor de la población.

En la zona se ha generado el hundimiento de las viviendas y el deslizamiento de tierra dejó otras viviendas a punto de colapsar.

Las fisuras que hay en el suelo dejan inhabitable esa zona de Comayagüela.

Afectados lloran y piden ayuda

Una de las afectadas por los derrumbes y la falla geológica que se activó en la colonia José Arturo Duarte, identificada con el nombre de Gloria, dijo que ella tenía de vivir en el lugar cinco años, “alquile por mucho tiempo y cuando ya disfrutaba de mi humilde casita me pasa esto”, señaló la mujer con lágrimas en sus ojos.

Indicó que las autoridades deben de brindarles la mano, “esperemos no nos mientan, necesitamos ayuda, nos hemos quedado en la calle”.

Agregó que son varias las familias que quedamos en la calle, “es duro lo que nos está pasando, no se lo deseo a nadie, nos hemos quedado en la calle, no sabemos que hacer”, apuntó.

Las fuertes lluvias han provocado el desbordamiento de las quebradas, en las Vegas del Country la fuerte correntada de agua inundo varias viviendas. @ProcesoDigital pic.twitter.com/eYMTFZy1YH — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 11, 2025

Desbordamiento de quebradas

Los desbordamientos de las quebradas y las calles anegadas de agua es otro problema que han enfrentado los capitalinos en los últimos días.

Las fuertes lluvias han provocado el incremento en los caudales de las quebradas que han generado el desbordamiento de las mismas y con ello inundaciones de viviendas principalmente en la colonia 21 de febrero, Las Vegas del Country y La Cañada.

Asimismo, los principales bulevares, calles y mercados se han visto anegados de agua, lo que también provoca tráfico vehicular.

Un niño que era arrastrado por la fuerte corruente de agua relata que a sus dos primos se los llevó la corriente en la colonia Cantarero López, uno de los menores su cuerpo fue recuperado este sábado. @ProcesoDigital pic.twitter.com/ZAuRXNWFxV — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 11, 2025

Clases

El ministro de Educación, Daniel Sponda, indicó que estarán dando la comunicación oficial de la determinación que se tomará sobre sí habrá suspensión de clases en el Distrito Central el lunes luego de que la presidenta Xiomara Castro determinó elevar a alerta roja en la capital.

“Estaremos dando la comunicación oficial de la determinación que se dará porque debemos seguir monitoreando el comportamiento atmosférico de la ciudad capital, pero lo más importante es que tomar las medidas pertinentes”, indicó el funcionario.

Sponda dijo que lo principal es salvaguardar la seguridad de los niños en la capital.

En la colonia 21 de febrero el desbordamiento de la quebrada provocó inundaciones en las viviendas, asimismo en la zona se reportan derrumbes.@ProcesoDigital pic.twitter.com/p7IFFaWNN2 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 11, 2025

Las lluvias no cesarán durante el fin de semana producto del desplazamiento de una vaguada que dejará tormentas fuertes con actividad eléctrica.

El llamado a la población a mantener las medidas de prevención principalmente en las zonas vulnerables de la capital. IR