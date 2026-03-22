Un muerto en aparatoso choque entre vehículo y bus en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa – Una persona muerta fue el saldo trágico luego del choque de un vehículo tipo turismo contra un autobús en Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, norte de Honduras.

El suceso vial ocurrió a primeras horas de este domingo que hizo que el conductor de turismo perdiera la vida tras impactar contra un bus.

#SUCESOS En accidente vial una persona perdió la vida en Santa Cruz de Yojoa. La víctima fue identificada como Kevin Alexander, mientras su acompañante resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. El bus se dirigía al casco urbano para recoger pasajeros rumbo a una… pic.twitter.com/Bi5vNpDJAY — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 22, 2026

La víctima fue identificada como Kevin Alexander, originario de San Francisco. Su acompañante resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. El bus se dirigía al casco urbano para recoger pasajeros rumbo a una excursión en Tela.

Al menos seis personas mueren diariamente en accidentes de tránsito en Honduras. JS