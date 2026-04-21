Un muerto deja enfrentamiento entre estructuras criminales y policías en Choloma

San Pedro Sula – Un joven perdió la vida en un enfrentamiento armado registrado en la colonia San Francisco, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

– La tarde del lunes un estudiante perdió el ojo presuntamente a manos de uniformados tras protestas en los bajos del Congreso Nacional.

De acuerdo con información preliminar, el individuo portaba un arma de fuego al momento del hecho.

Los agentes policiales realizaban un patrullaje por la zona cuando individuos supuestos miembros de una banda criminal les dispararon.

En ese sentido, los agentes policiales repelieron el ataque y dieron muerte a uno de los jóvenes.

En la zona, llegaron más patrullas para poder brindar la seguridad necesaria que la población requiere y dar con el paradero de los responsables que iniciaron el enfrentamiento.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Personal de Medicina Forense se apersonó al lugar para iniciar con el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR