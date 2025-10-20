Un millón de votos serán perjudicados en transmisión y biometría por la falta de adjudicación de conectividad: consejera López

Tegucigalpa – La vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló este lunes que al menos un millón de votos serían perjudicados por la falta de adjudicación de conectividad satelital en mil 872 centros de votación.

Se quejó que han pasado más de 15 días cuando la comisión de evaluación del CNE emitió un informe recomendando la adjudicación de los lotes uno, dos y tres de la adjudicación de conectividad, pero que no se han hecho los trámites.

“Escasa diligencia en términos administrativos que termina impactando en un tema electoral complejo, que según la última cartografía, tenemos mil 872 centros de votación que implica más o menos un millón de votos hondureños perjudicados en transmisión y biometría”, dijo a periodistas.

Reveló que las constantes denuncias que ha realizado sobre la falta de adjudicación de la conectividad han causado molestias a personas sensibles.

“Ha habido una molestia, hay personas que le molestan la verdad, pero no hay formas de solucionar las cosas si no las ponemos en el espectro y no las anotamos como asuntos que tenemos que desarrollar”, manifestó.

López confirmó que el voto de la titular del CNE, Ana Paola Hall, fue solicitar de volver a lanzar el proceso de adjudicación, mientras que el de Marlon Ochoa fue otorgar el lote uno a la tercera mejor oferta.

Añadió que ella pidió que se solicitara un aumento de la garantía indicando que la oferta era baja en relación a los dos primeros lotes. AG