Un menor de 13 años muere por sumersión en Tela

Tegucigalpa – Un menor de 13 años identificado como Elías Antonio Flores Dubón fue hallado sin vida tras desaparecer en el mar en las playas de Tela.

Elías Antonio había sido reportado como desaparecido la noche del sábado en las playas municipales de Tela. Su cuerpo fue localizado la mañana del domingo flotando a la orilla de la playa, y fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos en la zona de la Barra de Lempira.

El niño es originario de El Florido, Copán.

Con este lamentable hecho, Elías Antonio se convierte en la tercera víctima por sumersión desde el inicio de la Semana Mayor, lo que ha generado alarma entre las autoridades y la comunidad.

Las autoridades hacen un llamado a extremar precauciones al ingresar al mar durante estas festividades. IR