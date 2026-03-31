Un lobo ataca a una mujer en una zona comercial en Hamburgo

Berlín– Un lobo atacó a una mujer y le mordió en la cara en una zona comercial en Hamburgo (norte de Alemania), informaron las autoridades de medioambiente de la ciudad hanseática.

Se trata del primer caso de un ataque de un lobo a un ser humana desde que esa especie retornó a Alemania hace tres décadas.

El lobo pudo ser capturado y ha sido llevado a una reserva cerrada mientras la mujer atacada ha sido atendida en un hospital.

Los hechos ocurrieron el sábado en la noche cuando la mujer vio al lobo que parecía perdido y se estrellaba una y otra vez contra los cristales del centro comercial. La mujer intentó sacar al animal del pasaje y el lobo reaccionó mordiéndola en el rostro.

«Es poco frecuente que un lobo aparezca en la mitad de una ciudad. El comportamiento agresivo con seres humanos tampoco es habitual», dijo el zoólogo Néstor Fernández, del Centro Alemán para Estudios sobre la Biodiversidad, a la revista Der Spiegel.

En días pasados el lobo se había paseado por barrios de las afueras de Hamburgo.

Desde hace poco, la caza del lobo está permitida en Alemania bajo determinadas circunstancias, en regiones donde hay una gran número de ejemplares o cuando se han producido ataques a rebaños de animales.

En 2024 cerca de 4.300 de animales murieron por ataques de un lobo.

En Alemania se calcula que actualmente hay 210 manadas de lobos, 43 parejas y 14 lobos solitarios, según la Oficina Federal de Protección de la Naturaleza.

El lobo de Hamburgo es un animal joven que había abandonado su manada y estaba en búsqueda de su propio territorio. EFE/ir