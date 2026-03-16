Un kínder y una escuela sin clases en Guanaja por daños sufridos por manifestantes tras oposición de elección especial

Tegucigalpa – El centro educativo Cristóbal Colón de Guanaja, Islas de la Bahía, registró daños en ventanas y cielo raso tras sufrir un incendio el domingo que dejó a más de 150 estudiantes sin el pan del saber.

Pobladores sofocaron un incendio en el centro educativo donde el domingo estaba programada la repetición de las elecciones municipales.

El fuego habría sido provocado en medio de los disturbios registrados desde tempranas horas, presuntamente con el objetivo de impedir que se lleve a cabo el proceso electoral.

El centro educativo presenta daños en las ventanas y el cielo raso dijo una docente que se apersonó al centro de enseñanza donde es imposible dar clases.

La maestra afirmó que este día quedaron suspendidas las clases y se desconoce cuándo se volverán a dar ya que mañana buscarán limpiar el lugar con algunos padres de familia.

Sostuvo que la misma situación pasa con un kínder que también sufrió daños de los manifestantes. IR