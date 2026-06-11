Un juez niega a Google y Meta un nuevo juicio en el caso de adicción a las redes sociales

Los Ángeles (EEUU) – Un juez de Los Ángeles negó a Meta y YouTube de Google sus solicitudes para celebrar un nuevo juicio en el caso de adicción a las redes sociales en el que ambas compañías fueron declaradas responsables.

La jueza Carolyn Kuhl denegó las solicitudes de Meta y Google/YouTube para anular el veredicto y ordenar un nuevo juicio, manteniendo así el fallo del jurado, de acuerdo con un documento judicial revisado por EFE.

En marzo, el jurado determinó que los daños compensatorios ascienden a tres millones de dólares, con Meta asumiendo el 70 % de la responsabilidad y YouTube el 30 % restante. Además, fijó daños punitivos de 2.1 millones contra Meta y 900,000 dólares contra YouTube.

La demanda fue presentada por una mujer que asegura haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde que comenzó a usarlas con menos de 10 años, y acusó a las empresas tecnológicas de diseñar sus plataformas para captar la atención de los usuarios de forma perjudicial para los menores.

La jueza rechazó además el argumento de las empresas de que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones las eximía de responsabilidad, una norma federal que generalmente protege a las plataformas digitales de responder por el contenido generado por sus usuarios.

En marzo, Meta también perdió un juicio en Nuevo México en el que fue acusada de violar disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado al ocultar los riesgos que sus plataformas representaban para los menores de edad.

El jurado ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y por mantener prácticas comerciales que, según la demanda, facilitaban la explotación sexual infantil. EFE