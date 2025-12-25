Un hombre le quita la vida a su hermano en el oriente del país

Tegucigalpa – Un hombre le quitó la vida a su hermano con un machete, en una situación confusa, pues ahora él hechor dice que creyó que su hermano lo iba a matar a él por encargo de una tercera persona.

La víctima, quien recién había retornado de Estados Unidos, fue identificada como José Blandín, quien murió a manos de su hermano Alex Alberto Blandín.

El hecho ocurrió en la zona de Villa Santa, Danlí, El Paraíso, oriente de Honduras. La Policía le dio captura de inmediato.

En Honduras, la violencia intrafamiliar, violencia familiar o violencia doméstica es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica.

Datos del 911 revelan que en las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en 2017 fueron 50,231, en 2018 se registraron 72,600 y en 2019 la cifra ascendió a 94,720, lo que evidencia un fuerte incremento en la cantidad de denuncias en los últimos años. PD