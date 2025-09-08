Un guardia es asesinado en San Pedro Sula

San Pedro Sula- Un hombre de oficio guardia de Seguridad, fue acribillado por desconocidos que llegaron hasta su centro de trabajo y sin mediar palabras le dispararon, el hecho se registró en San Pedro Sula, Cortés.

El hombre que aparenta una edad de 21 años ha sido identificado únicamente como Matías y de acuerdo con la información, recibió varios impactos de bala en su cuerpo y la cara.

Autoridades policiales ya se encuentran en el lugar donde acordonaron la escena e iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

Mientras los miembros de Médicos Forenses se trasladaron al sector para realizar el levantamiento cadavérico. IR