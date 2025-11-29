Un ginecólogo belga, investigado por agresión sexual tras más de 150 denuncias telefónicas

Bruselas – La Fiscalía de Lovaina, en Bélgica, anunció este sábado que ha abierto una investigación judicial a un ginecólogo empleado en dos hospitales del país tras una denuncia ante la policía por agresión sexual y más de 150 telefónicas.

El hombre fue suspendido temporalmente de su cargo en el Hospital Universitario de Amberes y en un hospital de Tienen el pasado jueves, tras conocerse a través del periódico flamenco De Morgen los testimonios de varias pacientes que alegaron comportamiento inapropiado.

En los últimos días, el Centro Flamenco de Denuncias sobre Conductas Transgresivas ha abierto hasta tres líneas telefónicas debido al elevado número de llamadas para denunciar al mismo ginecólogo.

«Nunca habíamos vivido algo así (…) Incluso después de los programas sobre abuso en la iglesia, no hemos tenido que hacer esto. El teléfono no para de sonar», explicó a medios belgas Liesbeth Wyseur, de la Agencia flamenca para la Justicia y el Cumplimiento de la Ley.

Wyseur añadió que, al cierre de la noche del viernes, ya se habían recibido más de 150 quejas sobre el médico en cuestión.

La Fiscalía de Lovaina aseguró este sábado que «las víctimas aún pueden presentar una denuncia penal ante la policía o los tribunales. Cada denuncia será registrada y se le dará seguimiento en colaboración con unidades policiales especializadas».

Las víctimas describieron tocamientos sin consentimiento y actitudes inapropiadas por parte del médico.

Una paciente que acudió a su consulta hace 20 años explicó a los medios que el ginecólogo le hizo subirse completamente desnuda a la báscula, tras lo cual se le acercó por detrás y le dio una palmada en el trasero.

«No me sentí cómoda con ello y hasta el día de hoy me arrepiento de no haber dicho nada», dijo.

El ginecólogo, a través de su abogado, negó todas las acusaciones. JS