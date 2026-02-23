Un Estado colapsado, la piñata dejada por Libertad y Refundación

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – A menos de un mes de haber asumido la silla presidencial el mandatario Nasry Asfura, los miembros de su gabinete revelan, a cuentagotas, el colapso del Estado que les ha sido heredado: millonarias demandas laborales, cuantiosas planillas fantasmas, contratos vencidos que afectan la salud de los hondureños, reparto de puestos con jugosos salarios a discreción y unas finanzas públicas que apenas alcanzan para los gastos del día a día.

En su más reciente visita a la costa norte del país, donde Asfura ha intensificado sus llegadas en búsqueda de compromisos empresariales que generen empleo e inversión, el mandatario hondureño fue lapidario al señalar que han encontrado una nación con las arcas en “números rojos”.

“Estamos en números rojos que fueron cargados y que ahora necesitamos ver cómo lo cumplimos”, dijo el gobernante hondureño al referirse a las demandas laborales y a una deuda flotante recibida de un poco más de 24 mil millones de lempiras, que aseguró, “debe ser honrada”.

Durante las primeras dos semanas del nuevo gobierno, la dimensión de cómo se encontraba el país no estaba muy clara, pero poco a poco, empieza a aflorar una piñata de repartos y discrecionalidades hechas al último momento por el régimen de la expresidenta Xiomara Castro del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre). Las finanzas no estaban sólidas y mucho menos jugosas como anunciaron los exfuncionarios de Libre antes y posterior a haber dejado el poder.

Los hallazgos son por ahora la punta del iceberg en vista que no hubo una transición de gobierno como era lo estimado, los nuevos burócratas han ido encontrando en el camino las piedras dejadas que les impiden actuar con diligencia. En apenas 10 días, la administración de Asfura se encontró con que debe dar respuesta a una demanda de más de 3 mil millones de lempiras por embargos laborales. Estos montos no estaban contemplados en el presupuesto de la República vigente.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

Se suma a ello, el tema de la deuda flotante de más de 24 mil millones de lempiras, pues no solo se deben pagar salarios y otros compromisos, también empezar a cumplir las promesas de campaña del gobierno de Asfura. El titular de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, sostiene que no llorarán sobre la leche derramada y habla de un achicamiento del Estado para ahorrar al menos unos 15 mil millones de lempiras y readecuar mejor la función de un engranaje gubernamental obeso compuesto por casi 113 instituciones.

Un proyecto de decreto de reactivación económica y desarrollo humano se encuentra en el Congreso Nacional que busca precisamente achicar el Estado y buscar medidas de alivio frente a la crisis financiera encontrada. El proyecto ha sido aprobado en dos de los tres debates correspondientes.

El Salud se encontraron muchos abusos de nombramientos de plazas.

Salud y Educación, las piñatas favoritas

Mientras se busca una salida a la crisis, ésta ha impactado fuertemente en el área de la Salud que sigue en estado crítico, en especial en los hospitales públicos. Ejemplo de esa vulnerabilidad fue el Hospital Escuela donde los pacientes se quedaron sin alimentación por más de 24 horas al vencerse el contrato entre la Secretaría de Salud (Sesal) y Banasupro, por falta de planificación por parte de las autoridades anteriores al mando de la exministra Carla Paredes.

Las autoridades gubernamentales informaron que habían logrado reactivar por un mes la alimentación en ese y otros hospitales públicos para evitar un nuevo colapso. Los pacientes apenas eran alimentados con huevo, una tajada de plátano maduro, frijoles y tortilla, si había. Así lo reflejó la prensa local.

En paralelo a esa crisis sanitaria en los hospitales públicos, los medios de prensa denunciaron la existencia de bodegas repletas de medicinas a punto de vencer que no fueron distribuidas por las anteriores autoridades de la Sesal, todo ello en medio de la angustia diaria que viven los pacientes por tener acceso a un fármaco. Las actuales autoridades de Salud han empezado a distribuir las medicinas encontradas en los distintos centros de asistencia pública para atender emergencias.

Esa displicencia en la Salud se extiende también al área de la seguridad social, donde la ex junta interventora del Seguro Social erogó cerca de 800 millones en compras directas, mantenimiento y reparación de equipo a escasos días de dejar el poder, y bajo la dirección de la exministra Carla Paredes que presidía la interventora. Esos movimientos de último momento no han impedido que la crisis en la seguridad social se agudice, que se suspendan las cirugías, y que las nuevas autoridades al frente de la institución sigan buscando en dónde se gastó el dinero aprobado por los exinterventores. No se descarta que se gestione un decreto de emergencia sanitaria para el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La crisis en la Sesal y en el IHSS caracterizó la administración del gobierno de la expresidenta Castro en los últimos cuatro años, que al término de su gestión centró su discurso en la construcción de ocho hospitales—que no están unos y otros a nivel intermedio e inconclusos—como uno de sus grandes logros.

Pero a medida que se extinguía el gobierno de Castro y asumía el de Asfura, la prensa se encargó de revelar las otras piñatas discrecionales dejadas por el gobierno de la izquierda hondureña: la exministra Carla Paredes se autonombró en una plaza de la Sesal en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario de más de 100 mil lempiras mensuales, mientras las autoridades de ese hospital dicen que la exfuncionaria no la conocen, que no ha llegado a trabajar.

En tanto, la exviceministra de Salud, Nerza Paz, brazo derecho de Carla Paredes, percibió salarios por casi 95 mil lempiras en un nombramiento hecho como médico general interino de la Sesal de enero a junio de 2025, aparte de su sueldo como viceministra. Paz es, además, jubilada del Injupem.

La piñata de nombramientos favoreció a los exviceministros de Salud que laboraron con Paredes dándoles plazas en hospitales públicos, mientras se premiaba también a uno de los voceros más beligerantes de Libertad y Refundación, el médico y exdiputado Marco Eliú Girón, con una plaza en el Hospital San Felipe. Libre premió también a parientes de políticos de Libre con plazas en Salud a partir de enero de este año. La Salud del país mostraba así dos caras: la bonanza para los allegados al oficialismo de Libertad y Refundación, y la crisis permanente que sufren y padecen los ciudadanos de a pie en búsqueda de medicamentos, citas médicas y operaciones quirúrgicas.

Otra de las áreas donde la vasija de las discreciones de Libre se hizo presente también fue en la Secretaría de Educación, donde se repartieron con la cuchara grande las autoridades y sus allegados con jugosos salarios en esa dependencia del Estado. Se dieron más de 160 nombramientos en cargos de asistencia técnica con salarios arriba de los 50 mil lempiras.

Los altos cargos incluido el exministro Daniel Sponda y sus allegados, así como varios exdiputados de Libertad y Refundación fueron premiados con cargos técnicos en Educación, según reportes de medios de prensa, en donde se denunció que un exministro se autonombró—aparte de un cargo técnico—en una plaza en un colegio nocturno de la capital. El colegio no tiene clases nocturnas, pero él fue nombrado también como jefe de unidad de Educación Continua, del cual pidió un permiso con goce salarial a partir de este año. El exministro ha defendido la legalidad de sus cargos, aunque uno de ellos no exista.

La nueva secretaria de Educación también ha denunciado “una piñata” en el ramo.

Las otras planillas fantasmas

La ministra de Educación Iveth Argueta ha indicado que muchos de esos nombramientos carecen de meritocracia como establece la ley, y que ha encontrado cerca de 5 mil contrataciones, entre docentes y personal de servicio civil, nombrados irregularmente.

Nombramientos irregulares que parecen alcanzar también a la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonio, en donde sus nuevas autoridades informaron que han encontrado un personal contratado de 500 personas.

A esos nombramientos irregulares, se suman otros hallazgos: las planillas fantasmas en varias dependencias. La primera en indicar que encontró planillas irregulares fue la Secretaría de Transporte e Infraestructura (SIT) al descubrir nombramiento de personal de nacionalidad cubana y venezolana, una acción que al parecer se repitió también en la Cancillería, al reportar que encontraron personal de las mismas nacionalidades en los consulados en el exterior y estaban haciendo una investigación al respecto. La llegada de la izquierda al poder fue –aparentemente—generosa también con otros países “revolucionarios”.

En tanto, en la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco, se informó que han encontrado cerca de 200 planillas fantasmas que están siendo investigadas. La designada presidencial, María Antonieta Mejía ha sido más directa en sus afirmaciones al señalar que han encontrado “planillazos por todos lados”, citando dependencias como el 911, Seguridad, Canal 8, entre otros. Libertad y Refundación optó, en la administración pública, repetir la herencia de sus antecesores del bipartidismo que tanto cuestiona y ha cuestionado.

El Procurador Dagoberto Aspra presentó un borrador de una nueva Ley de Contratación del Estado.

A medida que discurren estas informaciones, otras asombran: el procurador de la República, Dagoberto Aspra, denunció que el Estado pagó de forma irregular 310 mil dólares a un bufete internacional para defender al entonces procurador, Manuel Diaz Galeas, y a otros dos exfuncionarios del gobierno, en una defensa privada por una acusación hecha en su contra. Galeas ha dicho que ese pago en función de su papel como defensor que fue del Estado, pero todo indica que la demanda es de tipo civil e individualizada, y no contra el Estado de Honduras.

A casi un mes de la asunción del nuevo gobierno, así van las pinceladas de lo que se ha encontrado, a la espera de un informe por parte de la administración de Asfura para conocer el Estado heredado y el Estado al cual esperan llevar al país, en medio de las emergencias, los decretos, las negociaciones con el FMI, Estados Unidos y otros, para atender las urgencias de una piñata heredada que refleja un país colapsado en sus finanzas. Contar los detalles del estado de la nación es también rendir cuentas ante la ciudadanía. (PD)