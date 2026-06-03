Un ‘ejército’ de 4.000 voluntarios de la FIFA ayudará a organizar el Mundial en México

Ciudad de México.- A falta de pocos días para que la Copa del Mundo 2026 arranque de manera oficial, los más de 4.000 voluntarios de la FIFA durante el torneo en México ya viven este miércoles el ambiente mundialista y se preparan para garantizar que todo salga bien en los trece partidos que albergarán las tres sedes del país.

En Ciudad de México, donde se celebrará el partido inaugural el próximo 11 de junio, los voluntarios ya ultiman los preparativos para estar listos de cara a esta fecha, entre los nervios y la emoción por la proximidad del inicio del torneo futbolístico más importante a nivel de selecciones.

Desde el ‘cuartel general’ de la FIFA en la capital mexicana, a 8,5 kilómetros del mundialista Estadio Azteca, Luis Mauricio Cruz Sánchez, de 26 años, confesó a EFE que formar parte de la Copa del Mundo en su país es un «sueño» que va a poder «vivir» en pocos días.

«Es un sueño porque llegan de todo el mundo, todos los aficionados. Es una fiesta de todo el mundo. Entonces el hecho de poder participar y estar ahí en el partido de inauguración, simplemente es algo que no puedo concebir realmente. Me vuela la cabeza simplemente el hecho de saber que voy a estar ahí», manifestó este estudiante mexicano, quien cursa Negocios Internacionales en el Instituto Politécnico Nacional.

Él formará parte del área de ‘tickets’ y se encargará de revisar que los aficionados lleven su entrada -ya sea física o electrónica- para acceder a los partidos.

Más que nervioso, se declaró «entusiasmado» porque faltan pocos días para el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

«Estar tan cerca de un evento en el que todo niño crece queriendo (…) jugar, poder ir a ver uno, entonces formar parte de uno y poderlo vivir de tan cerca simplemente es un sueño «, insistió.

Más de 100.000 solicitudes para ser voluntario en México

A pesar de que solo había unas cuantas miles de plazas disponibles, más de 100.000 mexicanos se inscribieron para ser voluntarios en el Mundial, según datos de la FIFA facilitados a EFE.

Los 4.000 jóvenes seleccionados tras superar varias pruebas y una entrevista presencial llevan varios meses formándose y preparándose para estar listos y tener clara la logística de la Copa del Mundo con más selecciones (48).

Otro de ellos es Jefferson Corona, de 20 años, quien tuvo claro desde que se oficializaron los países sedes de 2026 que tenía que formar parte del torneo.

«Busqué muchas formas. Encontré el voluntariado como una de las mejores formas de participar en el Mundial, ya que era directamente con FIFA (…) Y afortunadamente pasé todo el proceso y me quedé», explicó.

Él se enteró que le cogían en marzo y desde ese momento nota «toda la emoción» al poder ayudar a que los visitantes «se lleven una buena impresión» de Ciudad de México.

«No solo representas a FIFA, representas a tu ciudad, a tu país. Y es una responsabilidad enorme porque en este centro pasan voluntarios de diferentes países (…) Y quieres que se lleven una buena impresión», sentenció desde el centro de voluntarios.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca) y se celebrará en los tres países de América del Norte: México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, aparte de la capital, las otras dos sedes son Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste). EFE/ir