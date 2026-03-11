Un dron impacta una instalación diplomática de EEUU en Irak en medio de escalada regional

Washington- Un dron impactó este martes una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad, Irak, en un ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes en medio de la creciente escalada de violencia en Oriente Medio, según una alerta interna estadounidense y fuentes de seguridad citadas por medios locales.

El ataque tuvo como objetivo el Centro de Apoyo Diplomático de Bagdad, un gran complejo logístico utilizado por personal diplomático estadounidense cerca del aeropuerto de la capital iraquí y de varias bases militares que han sido blanco de ataques en las últimas semanas.

Según la información de medios locales, al menos seis drones fueron lanzados contra el recinto.

Cinco fueron interceptados por los sistemas de defensa, mientras que uno impactó cerca de una torre de vigilancia dentro del complejo. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Funcionarios de Irak, citados por el Washington Post, sospechan que el ataque fue perpetrado por milicias que operan bajo el paraguas de la llamada Resistencia Islámica en Irak, una coalición de grupos armados respaldados por Irán que ha intensificado sus ataques contra intereses estadounidenses en la región.

El Ministerio de Defensa de Irak condenó los ataques ocurridos cerca de instalaciones militares en el país y aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables, mientras aumenta la preocupación por la seguridad de instalaciones y personal estadounidenses en Oriente Medio. EFE/LB