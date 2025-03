Un documental sobre Stan Lee desvelará que fue víctima de abuso en sus últimos años

Los Ángeles (EEUU) – Un documental sobre el productor y creador de cómics Stan Lee promete destapar la explotación y abusos que supuestamente sufrió el icono de Marvel en sus últimos años de vida.

Jon Bolerjack, dibujante de cómics, exasistente y amigo de Lee durante los últimos cuatro años de su vida, lanzó este martes una campaña de financiación en Kickstarter para terminar la película que lleva por nombre ‘Stan Lee: The Final Chapter’.

En un video de adelanto, Bolerjack asegura que el cocreador de ‘Hulk’ pasó «sus últimos años soportando maltrato, manipulación y traición a manos de unos pocos actores muy malos».

«En ese momento no tenía el poder para detenerlo, pero tenía una cámara y filmé todo», añade el dibujante.

En el video se observa a un Lee muy anciano, a quien llevan a las ferias de cómics a firmar autógrafos y tomarse fotos con fans, pese a estar visiblemente agotado.

El documental cuenta además con testimonios como los del creador de ‘Deadpool’, Rob Liefeld, o el exeditor de cómics de Marvel Roy Thomas.

En el adelanto presentado este martes también se observa la reacción que han tenido otros artistas al documental.

«Ver a Stan en esas circunstancias y ver cómo se aprovechaban de él fue muy difícil», dijo el ilustrador estadounidense Tyler Kirkham.

«La gente puede ver que incluso el hombre que lidera la más exitosa creación de cómics no está protegido», apuntó el creador de cómics Ben Bishop.

El video no menciona nombres de los posibles implicados en el abuso, pero muestra varias tomas del representante de Lee, Max Anderson, quien figuraba en una investigación de The Hollywood Reporter publicada en 2018, poco antes de la muerte de Lee, que afirmaba que este había sido víctima de abuso de ancianos.

«Sacar a la luz la verdad nunca está exento de riesgos. Este documental profundiza en la verdadera historia detrás de los últimos años de Stan Lee, exponiendo a quienes le hicieron daño», dice la web Kickstarter, que hasta el momento cuenta con cerca de 17,000 dólares recaudados de los 300,000 que se espera alcanzar.

Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles a los 95 años.

Dio forma como guionista, junto a dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko, a toda una constelación de inolvidables personajes del cómic en la que, además de Spider-Man, figuran Hulk, The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil. EFE