Un doblete del argentino Berterame firma el pase del Monterrey a las semifinales

México – Un doblete del argentino Germán Berterame guio este domingo la goleada de los Rayados del Monterrey por 3-5 en casa de los Pumas UNAM, con la que el equipo dirigido por el argentino Martín Demichelis firmó su pase a las semifinales del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano.

Además de las dianas de Berterame, en el partido de vuelta de la serie de los cuartos de final, el argentino Lucas Ocampos, Gerardo Arteaga y el español Óliver Torres fueron los otros anotadores de los Rayados, que se llevaron la serie de los cuartos de final por 6-3.

Guillermo ‘Memo’ Martínez y el argentino Ignacio Pussetto descontaron por los felinos del entrenador argentino Gustavo Lema, que en el duelo de ida perdieron 1-0 en Monterrey.

En el primer tiempo, los Pumas tenían controlado el partido, no le cedían el balón a los Rayados, sin embargo, no lo aprovecharon ya que sus centros por las bandas no generaron peligro en la meta defendida por Luis Cárdenas.

Mientras que el Monterrey aprovechó un error defensivo de los felinos, cuando al 31 el central brasileño Nathan Silva realizó un mal pase a su área que Berterame interceptó para definir el 0-1 por encima del arquero Julio González.

A pesar del duro golpe, los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respondieron cinco minutos después, cuando al 36, en un saque de banda por derecha, Martínez recentró el balón que César Huerta remató a puerta y en el rebote de Cárdenas, el ‘Memo’ Martínez sacó provecho para concretar de zurda el 1-1.

En la segunda parte, Rayados no dominó la posesión, pero eso no fue obstáculo para firmar su pase a las semifinales.

Los de Lema empezaron mejor el complemento y tras fallas de Martínez, al 48, y de Huerta, al 53, el Monterrey, con una genialidad de Ocampos, con un disparo de larga distancia, marcó el 1-2 al 57.

Pussetto, quien acaba de entrar de cambio, le dio ilusión a los hinchas de los Pumas con un zurdazo que significó el 2-2, un espejismo porque al 73, Erick Aguirre, por derecha, cruzó un servicio que Berterame transformó en el 2-3 al 74 y al 79, Arteaga volvió a sacar provecho de un error de la zaga de Lema para el 2-4 al 79.

Los Pumas volvieron a marcar, al 87, cuando Huerta asistió a ‘Memo’ Martínez para el 3-4 al 87, insuficiente para que el equipo de Demichelis ya que al 90+4 Torres concretó el pase del Monterrey a la ronda de los cuatro mejores al convertir el 3-5.

En los otros duelos de los cuartos de final, que se definieron el sábado pasado, las bicampeonas Águilas del América vencieron por 0-2 al Toluca, para sentenciar 4-0 la serie, y enfrentarse en las semifinales al Cruz Azul, que le ganó 3-0 al Tijuana, para, por su mejor posición en la fase regular, en la que fueron primeros, igualar 3-3 la serie y avanzar a la ronda de los cuatro mejores. JS