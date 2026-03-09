«Un comunicado de Cancillería deja sin valor y efecto reglamento aprobado por administración anterior”: Graco Pérez

Tegucigalpa – El experto en derecho internacional, Graco Pérez, dijo hoy que un comunicado de cancillería deja sin valor y efecto el reglamento aprobado por la Administración anterior.

Lo anterior en referencia a un reglamento aprobado por el excanciller Enrique Reina que establece pasaportes vitalicios para presidentes, cancilleres, excancilleres así como sus cónyuges.

Para el experto no se trata nada más que un reglamento que puede quedar sin valor y efecto por parte de las nuevas autoridades de la Cancillería hondureña.

«Un comunicado de cancillería deja sin valor y efecto ese reglamento que aprobaron en el gobierno anterior y listo”, manifestó Pérez en el programa Doble Vía de Radio América.

Razonó que existe una gran cantidad de personas con pasaporte diplomático, pasaporte oficial, pasaporte especial, en el mundo entero viajando y en Honduras no sucede nada.

No obstante, consideró que eso se puede solucionar con comunicado de parte de la nueva administración.

De su lado, el designado presidencial Carlos Flores informó hoy que la canciller Mireya Agüero gestionará la revisión de la problemática relacionada con los pasaportes diplomáticos vitalicios, luego de la polémica generada por la entrega de este beneficio a exfuncionarios del gobierno anterior.

Flores explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará primero un levantamiento de información para conocer cuántos pasaportes diplomáticos existen actualmente, tanto los regulares como los vitalicios, con el objetivo de determinar el alcance real de este privilegio dentro del aparato estatal. (RO)