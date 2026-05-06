Un Bayern de alto riesgo se queda sin ‘champions’

Berlín – El Bayern, una vez más, se quedó fuera de la final de la Liga de Campeones en una temporada en la que ha perfeccionado su juego ofensivo, de alto riesgo, sin que, sin embargo, eso le alcanzará para superar al PSG en los dos partidos de la semifinal.

Al Bayern en esta temporada se le puede criticar las ventajas que ha dado ocasionalmente en defensa pero lo que hay que reconocerle es que ha mantenido su esencia y que su apuesta por un fútbol altamente ofensivo normalmente le alcanzaba para compensar los errores que cometen atrás marcando un gol más que el contrario.

Ante un PSG perfectamente engrasado eso no fue suficiente. Pero hay que recordar que en la ida los parisinos tuvieron que marcar cinco goles para ganar por un gol de diferencia y que en ese partido el Bayern dio la sensación que ha dado en muchos momentos de la temporada y que es la capacidad de volverse a meter en los partidos por perdidos que estos parezcan.

Las derrotas han sido la excepción a lo largo de este ejercicio. Una sola en la Bundesliga, ante el Augsburgo, una en la fase previa de la Liga de Campeones y luego en las semifinales en la ida contra el PSG lo que hizo que el empate en caso no fuera suficiente.

La temporada anterior las cosas habían sido distintas y los rivales habían sabido aprovechar mejor los espacios que suela dejar libre en la propia mitad el Bayern de Vincent Kompany en su obsesión de tener el partido volcado en la mitad contraria.

La clave de ello, al margen de la eliminación de esta noche, ha sido el compromiso de los jugadores con un sistema del que parecen plenamente convencidos y que exige un gran desgaste físico.

En el Bayern todos atacan y todos defienden. Todos participan en la presión alta, lo que muchas veces deja desguarnecida la retaguardia.

La temporada tuvo una mala noticia para el Bayern antes de empezar con la grave lesión que sufrió Jamal Musiala en el Mundial de Clubes, justo ante el PSG, que lo tuvo seis meses de baja. En su posición en la media punta jugó casi toda la temporada Serge Gnabry que se lesionó justo antes del duelo decisivo ante el PSG.

Hacia adelante el Bayern casi en todo momento ha sido temible con tridente formado por Michael Olise, Harrz Kane y Luis Díaz. Kane no sólo ha solido aparecer como centro delantero sino que con frecuencia se ha dejado caer para alimentar con balones a los extremos.

Kompany además subió al primer equipo a Lennart Karl, un jugador de 18 años que ha jugado tanto en la media punta como de extremos y que ha marcado goles importantes.

La película de los partidos ha solido mostrar al Bayern en la mitad contraria, haciendo circular la pelota, con Joshua Kimmich y Stasinic en el doble pivote, y buscando espacios que normalmente terminan apareciendo como terminan apareciendo los goles.

El Bayern ha marcado en todos los partidos de la temporada y normalmente no menos de dos goles. Ante el PSG, en la vuelta, sólo alcanzó para el primer que llegó demasiado tarde y el 1-1 significaba la eliminación tras la derrota en la ida.

En la vuelta, hubo un héroe trágico que fue el meta Manuel Neuer que mantuvo al Bayern en la eliminatoria con grandes paradas. En otras instancias, contra el Real Madrid por ejemplo, había cometido errores pero el Bayern había seguido adelante.

Ahora -con la Bundesliga ya sentenciada- al Bayern le queda buscar consuelo ganando también la Copa de Alemania y asegurándose el doblete. JS