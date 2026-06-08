Un aficionado decora toda una calle

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Un aficionado decora toda una calle8 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasMéxico asegura que inauguración del Mundial será “en paz y tranquila” pese a protestas 8 de junio de 2026 Argentina se prueba ante Islandia atenta a sus lesionados de cara al debut mundialista 8 de junio de 2026 Los ‘Alfaritos’, otra muestra de la devoción por Gustavo Alfaro en Paraguay 8 de junio de 2026 El FBI moviliza a sus equipos tácticos para el Mundial 8 de junio de 2026 Mundial 2026: EFE, “todo a la vez en todas partes” 8 de junio de 2026