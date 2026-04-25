Un adulto y un menor mueren en accidente vial en Lempira

Tegucigalpa – Dos personas fallecieron y cinco resultaron heridas este sábado en un accidente vial en el sector del Cubite en el municipio de San Sebastián en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

Entre los fallecidos se encuentran un menor de edad y una persona adulta que no han sido identificados.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Juan Manuel Gálvez en el municipio de Gracias.

Se informó que el conductor de un vehículo pick up perdió el control del automotor por desperfectos mecánicos y cayó de un puente en la quebrada Gualjuy.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en accidentes de tránsito, según cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). AG