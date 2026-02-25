Un acuerdo por varios años en el reajuste salarial, recomienda empresario Rodolfo Dumas

Tegucigalpa- Hoy se retoman las negociaciones de la mesa del salario mínimo 2026, generando altas expectativas entre el sector empresarial.

El empresario Rodolfo Dumas señaló que sería ideal que el acuerdo sea por varios años, con el fin de brindar mayor certidumbre sobre la gestión económica y laboral.

“Como sector empresarial el acuerdo sería ideal que fuera plurianual para generar mayor certidumbre entre los empresarios que buscan invertir en el país”, afirmó.

Sostuvo que lo importante es que se vaya avanzando en el análisis y que se resuelva de una forma pronta.

Según Dumas, las proyecciones apuntan a que el aumento del salario mínimo podría situarse alrededor del 4.5%, mientras se continúa el diálogo entre empleadores, trabajadores y autoridades. IR