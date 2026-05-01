Un 78 % de los hondureños laboran en el sector informal de la economía, según análisis del Cohep

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), detalló este viernes 1 de Mayo que un 78 % de las personas que trabajan laboran en el sector informal de la economía.

Divulgó un análisis del mercado laboral que establece que en los últimos 10 años, el empleo formal apenas ha crecido un 2.7 % cada año, considerando insuficiente para absorber la demanda laboral.

Detalló que al cierre del 2025, los cotizantes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sumaron 915 mil 222, pero hay una población laboral de cuatro millones 075 mil 415 personas, es decir, más de tres millones no poseen cobertura.

Igualmente, reveló que más de dos millones de hondureños tienen problemas de empleo: 211 mil 015 personas desocupadas, un millón 687 mil 309 subempleadas y 146 mil 832 desalentadas y potencialmente activos.

También indicó que los jóvenes son los principales afectados por el subempleo ya que representa el 39 % de los rangos perjudicados: 793 mil 133 personas de 15 a 29 años tienen problemas de trabajo.

Asimismo, el Cohep señaló que las actividades económicas con mayores índices de informalidad son: comercio con 26 %, industria manufacturera con 15 %, agricultura con 14 %, construcción con 13 % y hoteles y restaurantes con 6%.

Estas cinco actividades concentran el 73 % de la informalidad laboral de Honduras mediante el subempleo visible e invisible, indicó el Cohep.

Por otro lado, el Cohep subrayó que la informalidad tiene una relación estructural con la pobreza, señalando que el vínculo es entre mayor índice de informalidad menor será la calidad del empleo.

Reveló que cinco millones 850 mil 278 personas en Honduras viven en condiciones de pobreza, representando un 60.1 % de los hogares, de los cuales, 38 % están en pobreza extrema.

El Cohep analizó que la cifra del 60.1 % de pobreza es menor a la del 2021 que fue de 63.7 %, pero que la reducción ha sido limitada y evidencia que sigue siendo un desafío estructural sin resolver. AG