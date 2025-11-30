Un 59 % de las JRV abrieron con retrasos, de acuerdo primer reporte de la RDD

Tegucigalpa – Un 59 % de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) monitoreadas por la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) mediante su equipo de observadores, informó el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.

“La mayoría de los centros de votación abrieron a tiempo, abrieron con retraso de entre 15 minutos y una hora, un 59 %, yo creo que eso fue lo más notorio en el primer corte que realizó la RDD para informar los primeros hallazgos de las elecciones generales 2025.

El primer reporte de la RDD también reporta que el 82 % de los equipos biométricos están funcionando, dijo al detallar que han recibido reportes de que en el departamento de Lempira hay problemas con los dispositivos del biométrico. “Por eso estamos elevando la alerta para prestar una especial atención ante la intención de que pueda haber algunas personas que quieran trastocar estos elementos. Esperamos que esto se resuelva”, apuntó.

Hernández llamó a la población a evitar la desinformación, usando como vía de comunicación, plataformas confiables y así mantener un compromiso con la democracia.

Dijo que la proyección es que para las 9:00 de la mañana unos 400 mil hondureños han ejercido el sufragio, pero “lo más importante que no están reportando nuestros 12 mil observadores en 258 municipios del país es que la gente está haciendo fila, que hay un ambiente de paz y tranquilidad.

“La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) continuará recibiendo, verificando y consolidando la información, proveniente de los observadores independientes y fiables sobre el desarrollo de la jornada», dijo el director de ASJ, organización que forma parte de dicha Red.

Hernández animó a los hondureños a salir a votar de manera masiva, además de pedirles que denuncien cualquier incidente mediante los observadores de la RDD, que cubre el 85 % de los centros de votación a nivel nacional. VC