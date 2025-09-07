Un 45 % de las víctimas de muertes violentas en Honduras son jóvenes y menores

Tegucigalpa – Un 45 % de las víctimas de muertes violentas en Honduras, son personas menores de 29 años.

Así lo indicó este fin de semana la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, quien reiteró que Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica.

Las muertes violentas en promedio son seis en Honduras, señaló Ayestas al tiempo que lamentó la cifra.

Según registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH, en 2011 la tasa de homicidios en Honduras fue de 86.5 por cada 100 mil habitantes, cifra que en 2024 se redujo a 27.

Sin duda, hemos disminuido los homicidios, pero no los otros tipos de violencia, como la violencia contra las mujeres. Es así que en lo que va de 2025 se registra la muerte violenta de 162 de ellas, destaca la directora del Observatorio.

Ayestas lamentó que muchos de los casos de violencia contra las mujeres ocurren en los espacios que deben ser de protección, como son el hogar o el entorno comunitario. PD