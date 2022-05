El 20% de centros educativos no retornaron a las clases presenciales, según ASJ

Tegucigalpa – Solo un 80 % de los centros educativos han retornado a las clases presenciales en Honduras, manifestó este lunes el director educativo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Dennis Cáceres.

“Los monitoreos de ASJ están mostrando que el retorno a clases presenciales es de un 80 %, con un margen de error de 3 a 5 %”, dijo Cáceres.

El asesor de ASJ en materia de educación lamentó que un 20 % de los centros educativos no regresen a clases presenciales porque los profesores no asisten a trabajar o los directores no abren las escuelas.

Aceptó que varios centros educativos tienen muchas carencias, especialmente en infraestructura, sin embargo, recordó que desde antes de la pandemia las escuelas poseían problemas.

Los centros educativos que tienen problemas de infraestructura hay que abrirlos para ver cuáles son los problemas que posee, sugirió el director educativo de ASJ.

Cáceres sostuvo que mientras los centros educativos sigan cerrados se estará escondiendo una crisis y se perjudicará a toda una generación completa de niños y jóvenes. AG