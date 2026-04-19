UMAPS sugiere uso responsable del agua ante niveles de represas en la capital

Tegucigalpa – El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, abordó en entrevista diversos temas relacionados con la situación del agua en la capital, destacando los principales retos en el abastecimiento y las acciones que se impulsan para mejorar el servicio a la población en el Distrito Central.

Durante la conversación, Boquín reconoció que el suministro de agua continúa siendo irregular en varios sectores, una problemática que atribuyó tanto a limitaciones estructurales como al crecimiento desordenado de la ciudad. Explicó que la demanda ha superado la capacidad instalada del sistema, generando dificultades para garantizar un servicio continuo.

El funcionario señaló que uno de los mayores desafíos radica en la distribución equitativa del recurso, especialmente en zonas altas o de difícil acceso, donde el agua llega con menor frecuencia. En ese sentido, indicó que se trabaja en mejorar la red de distribución para reducir las desigualdades entre barrios.

Asimismo, detalló que la institución ejecuta proyectos de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, con el objetivo de disminuir fugas y optimizar el uso del agua. Según explicó, una parte importante del líquido se pierde debido a tuberías en mal estado o conexiones ilegales.

Boquín también hizo énfasis en la necesidad de promover una cultura de ahorro entre los ciudadanos. Afirmó que el uso responsable del agua es clave para enfrentar la escasez, especialmente en temporadas secas, cuando las fuentes de abastecimiento disminuyen considerablemente.

En relación con nuevas fuentes de agua, el titular de la UMAPS indicó que se analizan alternativas para incrementar la disponibilidad del recurso, incluyendo proyectos a mediano y largo plazo que permitan fortalecer el sistema hídrico de la capital.

Por otra parte, destacó la importancia de la inversión pública para modernizar el sistema de agua potable. Señaló que sin recursos suficientes será difícil atender de manera integral los problemas históricos que enfrenta el servicio.

El gerente también se refirió a las quejas de la población, asegurando que la institución mantiene canales abiertos para recibir denuncias y reportes. Añadió que se busca mejorar la capacidad de respuesta ante fallas o interrupciones en el suministro.

En el ámbito institucional, Boquín indicó que se están implementando medidas para fortalecer la gestión administrativa y operativa de la UMAPS, con el fin de brindar un servicio más eficiente y transparente.

Finalmente, reiteró el compromiso de la entidad de trabajar en soluciones sostenibles que permitan garantizar el acceso al agua potable para todos los habitantes, reconociendo que se trata de un desafío complejo que requiere esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía. JS