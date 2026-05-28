UMAPS reporta alto riesgo hídrico por bajos niveles en embalses de la capital

Tegucigalpa- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó este jueves que los embalses Los Laureles y La Concepción continúan en niveles críticos, manteniendo a la capital hondureña en una condición de alto riesgo hídrico.

– El informe ubica a ambos embalses dentro del rango de riesgo hídrico alto, el cual comprende niveles entre el 25 % y el 50 % de capacidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el embalse Los Laureles se encuentra al 33.81 % de su capacidad, almacenando un volumen de 3.551 millones de metros cúbicos de agua. Además, registra un nivel de embalse de 1018.98 metros sobre el nivel del mar y una producción en planta de 450 litros por segundo.

La UMAPS señaló que en este embalse “no se observa recuperación”, pese a las lluvias registradas en algunos sectores.

Por su parte, el embalse La Concepción reporta un 42.55 % de capacidad, con un almacenamiento de 15.406 millones de metros cúbicos. Asimismo, mantiene un nivel de 1140.87 metros sobre el nivel del mar y una producción y aportes de 1,500 litros por segundo.

Las autoridades detallaron que las lluvias recientes han generado aportes de 19 mil metros cúbicos, equivalente apenas al 0.06 % de recuperación.

El informe ubica a ambos embalses dentro del rango de riesgo hídrico alto, el cual comprende niveles entre el 25 % y el 50 % de capacidad.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población capitalina a hacer un uso responsable del agua, mientras continúan monitoreando el comportamiento de las reservas hídricas de Tegucigalpa y Comayagüela. IR