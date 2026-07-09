UMAPS recupera L. 153 millones de mora de abonados

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) recaudó 153 millones de lempiras por recuperación de mora durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año en curso, tras ejecutar una estrategia basada en personalización y facilidad de pago.

La información de la subgerencia comercial establece que la recuperación en marzo alcanzó 63 millones de lempiras, de los cuales, el gobierno central pagó 46 millones.

Durante abril, el pago por morosidad llegó a 43 millones, en mayo a 17 millones y en junio a 30 millones de lempiras.

Esta reestructuración financiera enfocada en reducir la mora histórica que asciende a más de mil 800 millones de lempiras.

Los usuarios con una mora mayor en la UMAPS son los del sector doméstico cuyo monto suma más de los 980 millones de lempiras, el comercial que adeuda 479 millones, gobierno con una deuda de más de 300 millones, la categoría industrial con más de 77 millones y juntas de agua con más de 18 millones.

El total de abonados de la institución asciende a 135 mil 843 lempiras y están divididos en cinco categorías; gobierno, domésticos, Juntas de Agua, comercial e industrial.