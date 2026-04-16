UMAPS realiza mantenimiento integral en embalse Los Laureles

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), desarrolla labores de mantenimiento en el embalse Los Laureles, incluyendo la intervención de equipos flotantes y la extracción controlada de lirio acuático, en coordinación con personal de la AMDC.

Estas acciones permiten regular la presencia de esta vegetación, evitando el consumo excesivo de agua y la incorporación de nutrientes que puedan afectar la calidad del embalse.

De forma complementaria, el equipo de control de calidad realiza monitoreos permanentes del agua cruda, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, se ejecutan trabajos de mantenimiento en los filtros de la planta potabilizadora, garantizando el adecuado tratamiento y la calidad del agua que se distribuye a la población. JS