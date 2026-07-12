UMAPS realiza jornada de reforestación en la zona de amortiguamiento del embalse Los Laureles

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), realizó una jornada de reforestación en la zona de amortiguamiento del embalse Los Laureles.

En la acción participó también el Movimiento Indígena Unido de Honduras, se informó.

La anterior es un área clave para la protección de una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Distrito Central.

En el marco de la emergencia hídrica, cada árbol plantado representa una acción concreta para conservar las fuentes de agua y garantizar el abastecimiento para las presentes y futuras generaciones.

Los bosques de Honduras se encuentran en “agonía” y destinados a desaparecer en 71 años si no se actúa a tiempo, según la tercera entrega de la serie Estado de País 2026, presentada por el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), titulada «Cambio Climático: Bosque y vidas en riesgo».

De mantenerse el ritmo actual de deforestación e incendios, la cobertura forestal hondureña podría desaparecer por completo en 71 años (para el año 2094), un escenario que no solo amenaza la biodiversidad, sino que impacta la economía y la seguridad humana, concluye la investigación.

En ese contexto, cada siembra de árboles se convierte en una acción que busca revertir ese desalentador panorama.