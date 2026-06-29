UMAPS pide ahorrar agua, mientras racionamientos se agudizan y represas descienden

Tegucigalpa – El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, informó que los niveles de las principales represas que abastecen a la capital continúan disminuyendo y actualmente se encuentran alrededor del 40 % de su capacidad, situación que obliga a mantener estrictas medidas de racionamiento.

– El suministro continuará una vez por semana, mientras se fortalece el abastecimiento mediante más de 80 cisternas, para las colonias donde no llega el agua.

Boquín explicó que la falta de lluvias mantiene una presión sobre las reservas de agua, por lo que hizo un llamado urgente a la población para utilizar el recurso de forma responsable.

En cuanto al servicio en las colonias que reciben el vital líquido, Boquín confirmó que los racionamientos continuarán con un suministro de agua una vez por semana. Cada colonia recibirá aproximadamente 12 horas de servicio, lo que equivale a cuatro abastecimientos al mes.

«Los niveles de las represas siguen en descenso. Estamos alrededor del 40 % en ambos embalses, quizá menos. Mientras no llueva, necesitamos ahorrar agua. Hacemos un llamado a toda la población para que haga un uso responsable del recurso», expresó.

Como parte de las acciones para atender la emergencia, UMAPS contrató más de 80 camiones cisterna que ya distribuyen agua en distintos sectores de la ciudad. El funcionario indicó que esta semana se dará a conocer una calendarización para informar a los vecinos las fechas y horarios en que las cisternas llegarán a cada colonia.

Asimismo, aclaró que el servicio de abastecimiento mediante camiones cisterna es completamente gratuito y que todas las unidades están debidamente identificadas.

«Si alguno de los tanques cisterna cobra por el servicio, la población debe denunciarlo de inmediato», advirtió.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a almacenar agua de manera responsable, evitar el desperdicio y mantenerse atenta a la programación oficial de distribución mientras persistan las condiciones de sequía.LB