UMAPS mantiene racionamiento de agua con mismo calendario en la capital 

Tegucigalpa- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que el calendario de distribución de agua para la primera quincena de junio se mantiene sin cambios pese a las recientes lluvias.

–Lluvias aún no son suficientes para variar el calendario de suministro del vital líquido, se continúa en emergencia hídrica en la capital.

El gerente de la institución, Gustavo Boquín, explicó que, aunque la situación climática permitió una leve mejora en el abastecimiento, la capital continúa en condición de emergencia hídrica y ahorro de agua.

“Ganamos tres días de agua más en la ciudad, no nos los vamos a consumir”, señaló con respecto a las ganancias que significaron las tormentas en la capital hondureña.

En cuanto a la distribución, indicó que el esquema se mantiene entre tres y siete días de suministro por zonas, aunque reconoció que hay sectores que llevan semanas sin recibir agua.

Por este motivo, anunció que se implementará un plan de distribución mediante camiones cisterna para reforzar el abastecimiento en sectores prioritarios.

“Ya estamos en el trámite para alquilar en esta temporada 80 unidades”, detalló.

Según explicó, la distribución priorizará hospitales, escuelas, centros de salud, asilos de ancianos y zonas donde no se haya cumplido el calendario de abastecimiento.

Por último, agregó que se habilitará un número de contacto para que patronatos y juntas de agua puedan solicitar el servicio con la municipalidad de forma organizada. AD