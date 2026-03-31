UMAPS interviene línea de aducción San Juancito-El Picacho tras deslizamiento de terreno

Tegucigalpa– La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informa a la población que, a raíz de las lluvias recientes registradas en la zona de San Juancito, se produjo un deslizamiento de terreno que afectó aproximadamente 5 metros del sistema de tubería de aducción de 500 milímetros de diámetro, infraestructura clave que conduce el caudal hacia la Planta de Tratamiento El Picacho.

De acuerdo con la inspección técnica realizada en el sitio, la tubería presentó una fisura estructural ocasionada por el peso del recubrimiento y la inestabilidad del suelo, producto de la sobresaturación generada por las precipitaciones. Actualmente, las cuadrillas de la UMAPS ya se encuentran en el lugar dando solución al problema de manera oportuna, priorizando la recuperación del sistema.

Ante esta situación, equipos técnicos de la UMAPS ejecutan trabajos de reparación en el tramo afectado, los cuales tendrán una durabilidad estimada de 48 horas debido al cambio de tubería requerido. Estos daños fueron provocados directamente por las condiciones climáticas adversas que generaron el deslizamiento y afectaron la estabilidad de la línea.

Asimismo, se contempla la implementación de obras de reforzamiento estructural y estabilización del talud, a fin de mitigar riesgos y prevenir futuras incidencias en la zona. La institución destaca que esta línea de aducción es fundamental para el abastecimiento del sistema, por lo que su pronta rehabilitación permitirá recuperar y mejorar los niveles de producción de agua potable en los sectores que dependen de este subsistema.

UMAPS agradece la comprensión de la ciudadanía ante esta situación y reitera su compromiso de trabajar de manera continua para garantizar la continuidad, calidad y seguridad del servicio de agua potable en el Distrito Central. IR