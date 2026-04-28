UMAPS impulsa plan de recuperación de L. 2 mil millones en mora para modernizar el servicio de agua en la capital

Tegucigalpa- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que ejecuta un plan estratégico orientado a la recuperación de más de L 2,000 millones en mora, con el objetivo de acelerar la modernización del sistema de agua potable en el Distrito Central.

De acuerdo con el último reporte financiero al cierre de marzo, la deuda acumulada de los abonados supera los 2 mil millones de lempiras, de los cuales el 56 % corresponde al sector residencial, lo que impacta directamente en la capacidad operativa y de inversión de la institución.

Actualmente, la UMAPS cuenta con 135 mil abonados registrados con el 61 % de la facturación proviene del sector residencial, el 20 % corresponde al sector comercial y el porcentaje restante pertenece a instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro.

En cuanto al comportamiento de pago, el 66 % de los usuarios paga en tiempo, el 19 % paga con retraso y el 15 % se encuentra en mora.

El gerente de la institución, Gustavo Boquín, señaló que esta situación limita la ejecución de proyectos clave, especialmente cuando se estima que el 40 % del agua potable se pierde en fugas debido al deterioro de la red de distribución.

Agregó que “dos mil millones de lempiras en mora representan inversiones que no se han podido ejecutar, tanto en la ampliación del servicio a sectores que aún no cuentan con agua potable, como en la mejora de la red actual”, afirmó.

La falta de liquidez restringe intervenciones prioritarias en infraestructura, particularmente en la reparación de tuberías, donde se pierde cerca del 40 % del agua producida, reduciendo la eficiencia del sistema.

A pesar del contexto financiero y de un verano crítico, la UMAPS mantiene la operación del servicio. Durante marzo, se logró abastecer un consumo de 4.6 millones de metros cúbicos de agua, mediante medidas de racionalización y control operativo. IR