UMAPS impulsa modernización con tecnología inteligente para mejorar la medición y facturación del agua

Tegucigalpa – Con el objetivo de reducir las pérdidas de agua no facturada y mejorar la eficiencia en el servicio, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), lanzó este martes un proyecto piloto de modernización tecnológica en la colonia Las Colinas del Distrito Central.

La iniciativa, denominada “Proyecto Piloto de Fortalecimiento de la Capacidad de Reducción de Agua no Contabilizada, para Mejorar el Servicio de Abastecimiento de Agua en el Distrito Central”, busca optimizar la medición del consumo, fortalecer la operación de la red de distribución y elevar las capacidades técnicas del personal.

El proyecto es ejecutado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en coordinación con la UMAPS y con el respaldo técnico de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). En el lanzamiento participaron el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya; el gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín; el subgerente, Raúl Lanza; y el director de JICA, Kadoya Atsunori.

Según explicó Boquín, la intervención contempla la instalación de 1,270 micromedidores mecánicos y 200 micromedidores ultrasónicos, además de válvulas antifraude, equipos para medición de aire, unidades de flujo regulado y sistemas inteligentes de lectura continua.

“El propósito técnico es verificar la precisión de la medición, reducir errores provocados por la presencia de aire en las tuberías y mejorar la lectura del consumo, comparando además el desempeño entre micromedidores mecánicos y ultrasónicos”, detalló el funcionario.

El proyecto cuenta con una inversión de 3.2 millones de dólares, financiados mediante cooperación técnica no reembolsable de JICA, que incluye la adquisición de equipos, materiales, asistencia técnica y parte de la instalación a través de contratistas.

Asimismo, se desarrollarán trabajos de macromedición, control de presión y monitoreo remoto mediante registradores de datos, con el fin de comparar el volumen de agua distribuido con el facturado y mejorar la capacidad de respuesta ante fugas en el sistema.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento del banco de pruebas de medidores, la elaboración de procedimientos operativos estándar y la implementación de formatos de verificación de precisión, además de programas de capacitación dirigidos al personal técnico de la UMAPS.

Con este proyecto piloto, las autoridades esperan avanzar hacia un sistema de abastecimiento más eficiente, transparente y sostenible, que permita optimizar el uso del recurso hídrico en la capital hondureña. JS