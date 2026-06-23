UMAPS extrajo cuatro toneladas de desechos sólidos del alcantarillado de la capital

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), extrajo más de cuatro toneladas de desechos sólidos del alcantarillado sanitario en los últimos cuatro meses, a través de la atención de 2,700 incidencias críticas y una inversión de ochocientos mil lempiras, informó el Gerente de la institución Gustavo Boquín.

“La eficiencia operativa de la UMAPS mejoro en responder y atender las emergencias de alcantarillado sanitario en un promedio récord de 24 horas”, indicó Boquín.

¿Qué colonias y habitantes son las de mayor inconciencia? ¿Dónde se presenta la mayor problemática? – “donde la inconciencia agrava el problema son las colonias Kennedy, Miraflores, Concepción, Hato de En medio, El Pedregal, Arturo Quezada, San Francisco, 3 de mayo, Barrio Buenos Aires, Santo Domingo”, señalo.

Agregó que los residuos que más se extraen son «grasas, basura, desechos de menaje de casas, piezas mecánicas de vehículos, partes de aires acondicionados, son algunos de los objetos que son arrojados al sistema de alcantarillado, sin la mayor conciencia”.

En relación con la acumulación de basura y grasas de cocina que bloquean el sistema de alcantarillado sanitario, el Gerente de la UMAPS anunció que preparan una ordenanza municipal para sancionar a quienes arrojen en el alcantarillado desechos inadecuados.

Entre las medidas se contempla obligar a los dueños de restaurantes y fabricas a la instalación de trampas de grasa en comercios y se fijaran multas que oscilan de 1,000.00 a 50,000.00 lempiras, por su incumplimiento, expresó Boquín.

Por su parte el ingeniero Jorge Pérez, jefe de operaciones de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario, señaló que “un equipo de 78 hombres trabaja a diario en la liberación las arterias sanitarias de la capital en jornadas arduas para mantener funcionando el sistema.

“Estos operarios se convierten en el escudo de la ciudad, ingresando a pozos de inspección profundos y lidiando directamente con ríos de desechos orgánicos en descomposición”, subrayó.

Este valioso cuerpo técnico actúa como la primera línea de defensa sanitaria de la capital, al prevenir que la población se enferme de cólera, hepatitis, leptospirosis, fiebre tifoidea y severas infecciones cutáneas o gastrointestinales.

Pérez hizo un llamado a la ciudadanía “Cuidar la infraestructura sanitaria significa respetar, valorar y dignificar el sacrificio de aquellos hombres que se visten de azul para que la capital se mantenga salubre”, finalizó. JS