UMAPS estima que hasta el 23 de agosto puede brindar el servicio de agua en la capital

Tegucigalpa – El jefe de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquin, estimó que hasta el 23 de agosto es la fecha límite para otorgar el servicio en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

“Tenemos agua suficiente para dar el servicio como lo estamos dando hasta el 22 o 23 de agosto, si las lluvias no mejoran o sigue este comportamiento, ese sería el escenario que tendríamos”, manifestó a periodistas.

Detalló que el nivel de la represa Los Laureles es del 40 % y Concepción con 37 %.

Boquin indicó que si el 23 de agosto no se ha registrado lluvias y los niveles de las represas siguen bajando, se verían forzados a sacar agua e inyectar químicos para potabilizarla y estirar la capacidad de los embalses hasta finales de septiembre.

El funcionario deseó que en septiembre se registre las “verdaderas lluvias” que resarce la capacidad de los embalses y se pueda brindar el servicio.

Aunque estimó que con las lluvias de septiembre y octubre, difícilmente se recupere el nivel óptimo de los embalses, y la emergencia se extienda hasta el primer cuatrimestre del 2027.

Recordó que el récord máximo de racionamientos de agua en la capital es de nueve días, y espera no llegar a esa situación, pero no descarta aplicarlo si no hay precipitaciones.

El jefe de la UMAPS indicó que los planes a corto plazo para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico en la capital es finalizar la construcción de la represa San José y disminuir los niveles de las fugas de agua del 40 al 20 %.

Añadió que espera finalizar la construcción de la represa San José en diciembre de 2027 y entre en operación en el primer trimestre del 2028 para distribuir agua en la colonia Kennedy, Villa Olímpica y zonas aledañas.

Finalmente, adelantó que los planes a largo plazo es la construcción de una nueva represa como Jiniguare, Río del Hombre o Quiebra Montes. AG