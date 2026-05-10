UMAPS desmiente uso irregular de cisternas y anuncia investigación por denuncias difundidas

Tegucigalpac– La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) emitió este domingo un comunicado en el que rechaza la circulación de información falsa en plataformas digitales sobre un supuesto uso irregular de vehículos cisterna, al tiempo que anunció la apertura de una investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Según la institución, actualmente se mantiene un programa permanente de abastecimiento gratuito de agua potable dirigido a sectores vulnerables y comunidades afectadas por la crisis hídrica que enfrenta la ciudad.

Agregó que este mecanismo prioriza a las familias con mayores necesidades mediante operativos ejecutados por cuadrillas y personal técnico.

UMAPS calificó como “infundados” los señalamientos que circulan en redes sociales, señalando que este tipo de publicaciones buscan desinformar a la ciudadanía y afectar el trabajo diario que se realiza para garantizar el suministro del vital líquido.

No obstante, en aras de la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos, la Gerencia General ordenó una investigación inmediata sobre las denuncias, con el objetivo de verificar su veracidad y determinar posibles responsabilidades.

En ese sentido, la entidad exhortó a la población a presentar información concreta y verificable al momento de realizar denuncias, incluyendo detalles como fecha, hora, lugar, número de placa de los vehículos, así como evidencia en imágenes o videos que faciliten las diligencias correspondientes.

La UMAPS reiteró su compromiso con la transparencia, el servicio a la ciudadanía y la atención prioritaria a las comunidades más afectadas por la escasez de agua. IR