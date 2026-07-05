UMAPS desmiente cobros por distribución de agua en carros cisterna de la capital

Tegucigalpa – La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) del Distrito Central desmintió que se cobre por el suministro de agua potable distribuida mediante carros cisterna.

Las autoridades calificaron como falsa la información que circula sobre supuestos pagos adicionales por este servicio.

A través de un comunicado, la institución aclaró que no vende agua potable a través de su flota de cisternas y recordó que los usuarios únicamente deben cancelar las tarifas oficiales correspondientes al agua potable.

Además, enfatizó que ningún empleado o contratista de UMAPS está autorizado para solicitar dinero por la entrega de agua en los carros cisterna, los cuales están debidamente identificados.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por medio de sus canales oficiales, evitar la difusión de información falsa y denunciar cualquier irregularidad.

Finalmente, UMAPS reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la prestación de un servicio eficiente en beneficio de los habitantes del Distrito Central. AD