UMAPS advierte racionamientos extremos de agua en Tegucigalpa

Tegucigalpa- El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, Gustavo Boquín, alertó que Tegucigalpa enfrenta un escenario crítico de abastecimiento de agua debido a la prolongación del verano y los efectos del fenómeno de El Niño, situación que ya obliga a aplicar racionamientos extremos en distintos sectores de la capital.

Boquín explicó que la institución trabaja en estrategias a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis hídrica que podría extenderse incluso hasta 2027.

En el corto plazo, indicó que UMAPS repotenció la flota de tanques cisterna. “Recibimos solo cuatro operativos y ahora tenemos 12 unidades totalmente listas y funcionando. Además, implementamos un segundo turno de operadores, por lo que es como tener 24 unidades trabajando”, detalló.

Los tanques cisterna están siendo utilizados principalmente para abastecer infraestructura crítica como hospitales, centros de salud, postas policiales, asilos de ancianos y mercados, así como para suplir sectores donde no se logra cumplir con los horarios establecidos de distribución de agua.

El funcionario reconoció que la capital atraviesa uno de los peores escenarios históricos de racionamiento. “El récord histórico era enviar agua cada nueve días; ahora en algunos lugares estamos llegando cada cinco días y medio y apenas seis horas de servicio”, señaló.

Boquín advirtió que la falta de lluvias agrava aún más la situación. “Estamos casi a mediados de mayo y no hemos tenido lluvias, por lo que tendremos muy pocos días para captar agua”, expresó.

Asimismo, alertó que el problema continuará en 2027, debido a que el agua captada este año no será suficiente para enfrentar el próximo verano.

Como medidas de mediano plazo, UMAPS trabaja en la reactivación de pozos disponibles y en la perforación de nuevos sistemas subterráneos para prepararse ante el cierre de 2026 y el inicio del verano de 2027.

En cuanto a las soluciones definitivas, Boquín destacó que ya se reactivó la construcción de la represa San José, proyecto que había permanecido paralizado, pero que ahora se terminará con el objetivo de fortalecer el suministro de agua para la capital.LB