UMAPS advierte que Tegucigalpa enfrenta el peor verano desde 2015

Tegucigalpa – El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, aseguró que la capital atraviesa el verano más severo desde 2015, debido a la drástica disminución en los niveles de las represas que abastecen de agua a Tegucigalpa.

“Desde el 2015 no tenemos un verano tan duro como el que estamos teniendo en este momento”, afirmó el funcionario, al alertar sobre la crisis hídrica que afecta a varias zonas de la ciudad.

Además, informó que las represas Los Laureles y La Concepción se encuentran en niveles críticos, con 37 % y 45 % de almacenamiento, respectivamente.

Boquín manifestó que actualmente sectores de la capital están recibiendo agua cada seis días, y en algunas colonias de difícil suministro tienen que recurrir a las cisternas de agua de la municipalidad.

El titular de UMAPS explicó que la falta de lluvias ha sido agravada por el fenómeno de El Niño, lo que ha retrasado el inicio del invierno hasta la segunda quincena de junio. AD