UMAPS activa plan de contingencia hídrica con distribución mediante cisternas en el Distrito Central

Tegucigalpa – Ante la disminución en los niveles de almacenamiento de los embalses Los Laureles y La Concepción, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), puso en marcha un Plan de Contingencia Hídrica para reforzar el abastecimiento de agua potable en la capital.

La medida contempla la operación de 52 vehículos cisterna como parte de un operativo extraordinario orientado a mitigar los efectos de la emergencia hídrica.

Según el comunicado difundido este miércoles, esta decisión responde a monitoreos técnicos permanentes que evidencian una reducción significativa en los volúmenes de almacenamiento, lo que ha obligado a implementar acciones inmediatas para garantizar el suministro.

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El plan prioriza la atención en barrios y colonias con mayor nivel de vulnerabilidad, mediante la ejecución de 84 rutas diarias de distribución. En total, se prevé beneficiar a más de 250 mil habitantes en al menos 112 sectores del Distrito Central, con una cobertura basada en criterios técnicos, operativos y sociales.

Para fortalecer la capacidad logística durante este período, la institución informó que se realizó la contratación, por la vía de excepción, de los 52 vehículos cisterna, conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

UMAPS indicó que brindará informes periódicos sobre el desarrollo del operativo, incluyendo detalles de rutas, frecuencia de distribución, volúmenes entregados y comunidades atendidas, como parte de sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas.

La institución reiteró su llamado a la población a hacer un uso responsable del agua, subrayando que la colaboración ciudadana es clave para enfrentar la actual crisis de abastecimiento en la capital. JS