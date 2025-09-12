Umaña cuestiona tortuguismo de junta directiva del Congreso Nacional

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, cuestionó este viernes la parálisis legislativa en momentos de importancia en la vida electoral de Honduras por la tardanza de aprobar el presupuesto especial.

“Nosotros como diputados responsables acudimos las dos últimas semanas a las instalaciones del Congreso Nacional y la semana pasada fue suspendida intempestivamente la sesión y no nos volvieron a convocar a raíz de un corte eléctrico que hubo en el hemiciclo y del que nunca dieron las explicaciones del caso”, lamentó el parlamentario.

Umaña indicó que esta semana ni siquiera los jefes de bancada fueron convocados. “Sabemos que anda una delegación muy nutrida de diputados en la China, pero creo que no es excusa para no convocar al Congreso Nacional”, dijo al señalar que los jefes de bancada debieron ser notificados sobre dicho viaje.

El diputado considera que el oficialista Libertad y Refundación (Libre) no tiene los votos, tampoco la voluntad política para darle el presupuesto a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), y por contrario están haciendo tortuguismo para que esa unidad no verifique las cuentas y cómo se financian las campañas.

“Prácticamente solo va quedar en el sentido de que va a haber que abrir una cuenta, pero no va poder investigar porque ya tardíamente, en lo que aprobamos el presupuesto, en lo que se publica y en lo que se otorga, prácticamente van a llegar las elecciones”, reclamó.

Umaña espera que la convocatoria se haga el 15 septiembre, y que por lo menos puedan discutir la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y darle el presupuesto a la UFTF así como al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Asimismo dijo que sigue la pretensión de Libre de “ponernos una pistola en la cabeza para que aprobemos los préstamos por más de 28 mil millones de lempiras y ponen de excusa que no hay dinero para la UFTF, para sueldos y salario. VC